В спецприемник в Сахарово адвокатов пускают к задержанным только по одному

Время для общения с подзащитными приходится сокращать. Об этом сообщила в эфире адвокат Мария Эйсмонт.

«Я настоятельно просила пустить всех адвокатов, потому что на улице очень холодно было находиться, тем более что нас обязаны пропускать. Заходили адвокаты по одному, за мной еще три защитника стояли. Очередь живая, учитывая сколько там людей содержится, это конечно большая проблема для задержанных — общаться с адвокатами», — рассказала адвокат.

Также М.Эйсмонт добавила, что в спецприемнике нет «специальных кабинетов для встречи.

«Адвокат стоит на проходной, рядом родственники общаются со своими близкими, рядом приносят передачи. Постоянно кого-то освобождают, кого-то завозят. Пока это помещение не очень приспособленное. Я не стала настаивать, чтобы нас куда-то отвели для конфиденциального общения, для меня было важнее как можно быстрее решить свои проблемы — поговорить с теми людьми, к которым я приехала, и уйти побыстрее, чтобы дать возможность следующему защитнику зайти», — сказала она.

По словам М.Эйсмонт, ситуация с едой улучшается, этому отчасти способствуют передачи родственников и друзей, а также приезды ОНК, однако до сих пор есть проблема со связью.

«Из тех, с кем я общалась, все жаловались на одно, что им не дают доступ к их телефону. Там выдают кнопочные телефоны, и не все сим-карты подходят к таким моделям. Там проблема со связью. В других спецприемниках телефоны дают на 15 минут в день для звонков родным или адвокатам. Очевидно, что там раньше ничего подобного не было. А при таком количестве привезенных задержанных, видимо, не было возможности организовать эту работу с первых дней», — отметила она.