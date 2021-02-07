Новосибирское молодежное «Яблоко»: позиция Явлинского по Навальному не является общепартийной

В Новосибирске члены молодежного «Яблока» выступили с критикой статьи Григория Явлинского об Алексее Навальном, назвав позицию основателя партии не общепартийной. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя новосибирского молодежного «Яблока» Алексей Шитов, основная задача оппозиции сейчас состоит в объединении вокруг общей проблемы.

«Позиция молодежного «Яблока» Новосибирска такова — мы считаем, что сейчас в данный момент оппозиция должна идти на сотрудничество и объединение между собой. Либерально-демократические силы должны объединиться. Мы идем на сотрудничество, но не пытаемся дать этому событию другую оценку. Мы должны понять одну вещь — мы все должны сплотиться вокруг этого протеста против беспредела, и против того, что происходит в нашей стране», — сказал он.

По словам Алексея Шитова, важно донести до россиян мысль о том, что сценарий преследования Алексея Навального может произойти с любым политиком в России.

«Можно долго рассуждать, какова политическая фигура Навального, но сейчас абсолютно всем понятно, что в нашей стране по беспределу задержали политика. Эта участь может коснуться каждого политика в нашей стране. И это должно насторожить каждого гуманиста и либерала нашей страны», — отметил он.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального в статье под названием «Без путинизма и популизма». Явлинский скептически оценивает прошедшие протесты, случившиеся после ареста Навального и замены ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным.