Эксперты ВОЗ обнаружили некие улики, важные для расследования происхождение коронавируса в китайском Ухане

Как сообщает агентство Bloomberg, ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов и других рынках города, где продают свежие мясо, и рыбу. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. Новое открытие специалистов касается роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции, рассказал американский зоолог Питер Дашак.

По его словам, китайские ученые, ранее взявшие образцы на рынке, определили места, где были обнаружены следы коронавируса. Установлено, что до появления сильно заболевших были и другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель.