Уже около двух часов пожарные борются с возгоранием на складе лакокрасочных изделий на Варшавском шоссе

Огонь охватил площадь в 1 тыс кв. м. О том как идет тушение рассказал начальник столичного управления МСЧ Сергей Желтов.
Из-за пожара движение на Варшавском шоссе затруднено.
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Огонь охватил площадь в 1 тыс кв. м. О том как идет тушение рассказал начальник столичного управления МСЧ Сергей Желтов.
Из-за пожара движение на Варшавском шоссе затруднено.
МИД РФ: Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо? Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков. «Митинги», о которых вы заботитесь, являются незаконными. Что в таких случаях делают в США, всем известно – открывают стрельбу на поражение…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…