Следственный комитет Белоруссии запросил у Польши экстрадицию создателей телеграм-канала Nexta

Его авторы активно освещали протесты в республике после президентских выборов и выступали в поддержку оппозиции.

Помимо обвинений, выдвинутых в отношении основателя Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича, белорусские власти указывают на наличие договора о правовой помощи с Польшей. В СК подчеркнули, что будут следить за тем, как Варшава исполнит свои обязательства. При этом в Польше на запрос об экстрадиции Путило и Протасевича пока не отреагировали.

В октябре прошлого года Верховный суд Белоруссии признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Путило и Протасевича Минск обвинил в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти к силовикам. А в ноябре их внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. Тогда же белорусский МИД уже требовал от Польши выдать основателей телеграм-канала в кратчайшие сроки.

Сам Путило в ответ на нынешние требования Минска об экстрадиции его из Польши на родину назвал такие просьбы смешными, передает интернет-издание РБК. Основатель Nexta считает, что в ходатайстве будет отказано из-за политизированности, по его мнению, уголовного дела.

Активная фаза протестов в Белоруссии продолжалась несколько месяцев после того, как победителем президентских выборов с результатом 80% был объявлен действующий лидер Александр Лукашенко. В телеграм-канале Nexta публиковались, в том числе, маршруты планировавшихся акций.

Тем временем послы стран Евросоюза встретились в Минске с родственниками демонстрантов, погибших во время протестов. Общение было приурочено к международному дню солидарности с Белоруссией, который объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.