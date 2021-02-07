В Чечне снова задержали двоих граждан, которых вчера насильно привезли туда из Нижнего Новгорода на допрос

На этот раз их перевезли в другой район.

Как только Салех Магамадов и Исмаил Исаев вышли после допроса из ОМВД по Гудермесскому району, их забрали полицейские и отвезли в еще один отдел, уже в другом селе. Об этом сообщила «Российская ЛГБТ-сеть», которая помогает задержанным. Её представитель Тим Бесцвет рассказал сегодня «Эху», что адвокат, предоставленный организацией, последовал за ними, но позже узнал, что Магамадов и Исаев отказались от его услуг под давлением силовых органов: «Наш адвокат прибыл в село Серноводское, где его, собственно, не пускали в отдел. Туда также прибыл замминистра МВД по Чечне, который, собственно, запугал отца, что про его сыновей расскажут на федеральных и региональных и федеральных телеканалах, после чего сами задержанные в состоянии шока отказались от услуг нашего адвоката».

Магамадова и Исаева задержали вчера в Нижнем Новгороде. По данным «ЛГБТ-сети» это сделали сотрудники ОМОН и ФСБ. Чеченцев вернули в родной регион для допроса в качестве свидетелей по уголовному делу. Какому – пока не известно.

Как сообщает американский сайт «Радио Свобода», признанный российскими властями иностранным агентом, в связи с задержанием Магамадова и Исаева «ЛГБТ-сеть» обратилась в Европейский суд по правам человека с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер.

Проблемы с правоохранительными органами у Магамадова и Исаева начались примерно полгода назад. Как отмечали в «Российской ЛГБТ-сети», власти преследовали их из-за того, что они критиковали чиновников в своём телеграмм-канале.