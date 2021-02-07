Сотрудники правоохранительных органов Москвы устанавливали сегодня заграждения в центральной части города

Там же появились новые посты Росгвардии. Впрочем, ближе к вечеру меры безопасности ослабили.

Вокруг Кремля сегодня была отмечена повышенная активность сотрудников правоохранительных органов. Так, на Манежной площади и у Исторического музея столицы были выставлены автозаки. А при входе на Красную площадь появились металлические ограждения. За которыми с интервалом в 10-15 метров несли службу сотрудники Росгвардии в шлемах и бронежилетах.

Не смотря на то, что решетки сузили проход на главную площадь города, людям не препятствовали гулять вокруг Кремля, а также собираться в Александровском Саду у Вечного огня.

Русская служба Би-би-си сообщала также, что дополнительные посты полиции и Росгвардии появились сегодня на Пушкинской площади и у памятника Карлу Марксу. Позднее там же сообщили, что ближе к вечеру оцепление в центре города стали снимать.

Стоит отметить, что никаких массовых мероприятий на сегодня запланировано не было. Ранее в штабе оппозиционера Алексея Навального заявили о прекращении протестных акций до весны.

В Петербурге и сегодня центр города был оцеплен, но не в таких масштабах, как вчера. К вечеру силовики стали покидать центральные районы.

Незначительные силы полиции остаются сейчас в центре Петербурга. Но еще днем силовики заняли все основные точки города: выход из метро «Гостиный двор», Дворцовую и Сенатскую площади и Марсово поле. Мариинский дворец — здание городского парламента — окружили металлическими ограждениями. На месте дежурила и снегоуборочная техника, которой блокируют улицы, и пассажирские автобусы для возможных задержанных. Пока известно лишь, что кто-то, как и накануне, положил цветы к памятнику жертвам политических репрессий напротив знаменитого следственного изолятора «Кресты». О других акциях информация не поступала.

Подобное усиление полиции и Росгвардии наблюдалось и вчера. Общественный транспорт какое-то время не шел по Невскому проспекту, а из-за закрытых мостов людям пришлось переходить реки и каналы по льду. Смольный и МВД перекидывают ответственность за это друг не друга.

На этом фоне полиция начала приходить домой к участникам акций протеста в поддержку Алексея Навального. Как передает телеканал «Дождь», это те протестующие, которые не были задержаны на митингах. Как рассказал участковый одному из участников протестов, их вычисляют по камерам наблюдения, До этого полицейские обходили только тех, кого ранее задерживали на несогласованных акциях. Продолжаются проблемы и у тех, кто отбывает арест за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального, в частности, у тех, кто находится в спецприемнике в д. Сахарово в Новой Москве. Администрация спецприемника в Сахарове не наладила процесс связи между родственниками и самими задержанными. Передать продукты при этом стало проще. Об этом рассказала корреспондент «Эха» Татьяна Фельгенгауэр.

Адвокатов пускают к задержанным в спецприемнике в Сахарове. Заходить в здание юристы разрешают по одному, поэтому время для общения с подзащитными приходится сокращать. Об этом «Эху» рассказала адвокат Мария Эйсмонт. По словам Марии Эйсмонт, ситуация с едой улучшается, этому отчасти способствуют передачи родственников и друзей, а также приезды ОНК.