Ассоциация театральных критиков просит оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»

Открытое письмо отправлено руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому. Ранее сообщалось, что 25 февраля у Серебренникова истекает контракт с департаментом культуры и последний не собирается его продлевать.

Критики отмечают, что «Гоголь-центр», созданный режиссером, стал выдающимся явлением в истории российского театра и не сможет существовать без Серебренникова.

Расторгнуть договор и назначить нового руководителя значило бы разрушить изначальный замысел театра, считают члены ассоциации. В частности, такое мнение «Эху» высказала театральный критик Алена Карась. «Нам важно превентивно дать выразить свою точку зрения на происходящее, на судьбу Кирилла, потому что срок его контракта истекает в феврале. Вопрос в том, что это авторский театр, а такие театры связаны с теми, кто их создал. Когда фигуру создателя убирают, это не служит добру. Мы теряем в случае отказа от фигуры то уникальное, что есть возможность сохранить», — сказала критик.

По словам А.Карась, творческий потенциал театра далеко не исчерпан, а руководство Кирилла Сербренникова не может иметь никаких негативных последствий. «Цель этого письма была в том, чтобы еще раз сказать о том, что в истории нашего российского театра уже были негативные сюжеты. И надо прекратить это. Тем более, что Кирилл юридически вполне может руководить театром впредь. А программа «Гоголь-центра» еще далеко не исчерпана, и планы, которые были объявлены свидетельствуют об этом», — отметила она.