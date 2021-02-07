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17:30, 07 февраля 2021

Для тушения склада на Варшавском шоссе Москвы задействована пожарная авиация

Склад горит на площади 1000 квадратных метров. По данным МЧС, пожару присвоен второй ранг сложности из пяти. На месте работает пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ.
Информации о пострадавших не поступало. Движение автотранспорта на Варшавском шоссе из-за пожара ограничено.



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