Для тушения склада на Варшавском шоссе Москвы задействована пожарная авиация

Склад горит на площади 1000 квадратных метров. По данным МЧС, пожару присвоен второй ранг сложности из пяти. На месте работает пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ.

Информации о пострадавших не поступало. Движение автотранспорта на Варшавском шоссе из-за пожара ограничено.