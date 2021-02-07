Спортсмены России и Финляндии не смогли поделить лыжню во время командного спринта на этапе кубка мира в Швеции

Конфликтная ситуация между лыжниками двух стран возникает уже не в первый раз.

Во время полуфинала командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира россиянина Глеба Ретивых и финский спортсмен Вернери Сухонен на последнем круге упали после контакта друг с другом. Ретивых в эфире Матч ТВ заявил, что виновником происшедшего является представитель финской команды, который буквально прыгнул на лыжу россиянина. В итоге российская команда в составе Ретивых и Сергея Устюгова не смогла пробиться в финал соревнований.

Ранее конфликтная ситуация возникла у россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки в эстафетной гонке в Лахти. Финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой, сместившись в сторону российского лыжника. В ответ лидер российской команды отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали. Позднее Большунов извинился за свое поведение.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после отметила после сегодняшнего старта, что «Бог всё видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег».