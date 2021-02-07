На Варшавском шоссе в Москве горит завод масел и красок

По данным МЧС, пожар произошел в металлическом ангаре. Огонь распространился на площади как минимум 1 тыс. кв. метров, постройка частично обрушилась. Пожару в настоящее время присвоен второй номер сложности из пяти возможных. Движение автотранспорта на Варшавском шоссе из-за пожара ограничено.

По неподтвержденной информации, есть пострадавшие, в том числе дети.