В центре Москвы по неизвестным причинам усилены меры безопасности

Там появились новые посты Росгвардии.

Вокруг Кремля сегодня можно встретить значительно больше сотрудников Росгвардии, чем обычно. В некоторых местах, в частности на Манежной площади и у Исторического музея, выставили автозаки, а вдоль больших улиц — железные ограждения.

У входа на Красную площадь перед памятником маршалу Жукову – такой же ряд перегородок. За ним каждые десять-пятнадцать метров по сотруднику Росгвардии в шлемах и бронежилетах.

Если не считать того, что железные ограждения несколько сузили вход на главную площадь страны, происходящее гуляющим не мешает. Люди свободно ходят вокруг Кремля. Много людей, например, собралось в Александровском саду у Вечного огня.



Ранее русская служба «Би-би-си» сообщала, что посты полиции и Росгвардии появились и в других местах, то есть на Пушкинской площади и у памятника Карлу Марксу. С чем это связано – не известно. Каких-либо массовых протестных акций на сегодня не запланировано.

Аналогичные усиление наблюдались сегодня и в центре Санкт-Петербурга, но, как сообщает интернет-издание «Фонтанка», сотрудников в форме уже убирают с Сенной площади.