Белоруссия направила документы на экстрадицию из Польши основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича.

Как сообщает ТАСС, у Белоруссии с Польшей заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует вопросы экстрадиции. В ноябре КГБ Белоруссии внесло Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. БВ Белоруссии создатей телеграм-канала обвиняют в организации массовых беспорядков.