Полиция перекрыла металлическими ограждениями проход на Манежную площадь

Как передает наш корреспондент, проход от исторического музея на Красную площадь открыт. Также на площади замечено несколько автозаков и группы ОМОНа.

В Петербурге, по сообщениям очевидцев, также перекрывают общественные места, к ним стянуты сотрудники правоохранительных органов. В частности, полицейские с техникой замечены на Дворцовой и Сенной площадях, а также у Казанского собора. Накануне в Петербурге силовики также перекрыли центр города, хотя акций протеста в этот день не планировалось. Полицейские пускали на Невский проспект только по прописке. Из-за этого некоторым пришлось пересекать проспект по льду Фонтанки, чтобы попасть в другую часть города.