Арестованные в спецприемнике в Сахарове жалуются на издевательские условия содержания

Об этом «Эху Москвы» рассказала Ольга Ефимова. Ее подругу, преподавательницу Анну Великок, арестовали на 14 суток за ретвит о митинге. А потом уволили из-за ареста.

Ефимова пишет, что на туалет в камере направлена видеокамера. Также в туалете нет штор, на это ранее жаловались и другие арестанты. По словам Ольги, задержанной Анне Великок не дают возможности принимать лекарства. Великок – подруга одного из соратников Алексея Навального, Георгия Албурова.

При этом журналистка Эха Татьяна Фельгенгауэр, которая сегодня тоже приехала в Сахарово, говорит, что родственников и адвокатов пускают к арестантам со скоростью примерно 1 человек в час.

