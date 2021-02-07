Глава Приамурья посоветовал жителям региона отказаться от дальних поездок из-за нехватки бензина

Проблемы возникли после закрытия на ремонт Хабаровского НПЗ.

Губернатор Амурской области Василий Орлов порекомендовал автовладельцам по возможности отложить дальние поездки из-за дефицита бензина. Глава региона заверил, что ситуация в скором времени нормализуется. По словам Орлова, уже в понедельник в Приамурье ожидается поступление 13 цистерн с топливом.

Дефицит бензина на Дальнем Востоке возник в связи с техническими проблемами на Хабаровском нефтеперерабатывающего завода. При этом местные власти и компания объясняли остановку предприятия работами по его модернизации.

Прокуратура края 3 февраля начала проверку из-за дефицита бензина. Она намерена «дать оценку» действиям органов власти и руководства местного НПЗ.

Проблемы с бензином наблюдаются в Хабаровском крае уже неделю. А цены на топливо выросли в отдельных случаях на 1,5 руб. за литр