AFP: В Мьянме частично восстановили доступ в интернет, отключенный после военного переворота

Сейчас в интернет там можно выйти через вайфай и сотовое подключение нескольких мобильных операторов. Служба мониторинга сети указывает, что текущий объем трафика составляет примерно 14 процентов от уровня до блокировки.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение, арестовали лидера страны Аун Сан Су Чжи и депутатов парламента. Это осудили лидеры стран Европы и США.