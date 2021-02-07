Руководитель СК по Дагестану потребовал завершить следствие по убийству в отделе полиции в двухмесячный срок, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне экс-главу одного из местных сел застрелили из табельного оружие в кабинете начальника отдела. По подозрению в этом задержали двух росгвардейцев. После случившегося возле отдела полиции ночью собрались более 300 жителей села Новокули. Для обеспечения безопасности туда стянули более 130 сотрудников полиции, врио главы республики пообещал взять расследование под личный контроль