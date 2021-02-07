Активист политического движения «Чайный клуб» написал в телеграм-канале об обыске в присутствии годовалого ребенка

Активист политического движения «Чайный клуб» Артем Владимиров написал в своем телеграм-канале об обыске в присутствии годовалого ребенка. При этом Владимиров, по его данным, не проходит обвиняемым или даже свидетелем по какому-либо уголовному делу. В ответ на вопрос о причине обыска полицеские сказали ему, что он «совершает много лишних движений». Активист предполагает, что полицейские имели в виду его деятельность в качестве защитника в отделах полиции.

В результате обыска изъяли технику, flash-носители, документы избирательной комиссии Сыктывкара. Сам Владимиров пишет, что на митинги он не ходил уже полтора года.