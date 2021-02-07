В Эквадоре стартую одновременно президентские и парламентские выборы.

Выборы перенесли. Голосование должно было пройти 28 февраля, но теперь состоится раньше. Оно, кстати, в этой стране обязательное. Тем, кто не хочет выполнять свой гражданский долг выписывают штрафы. Для победы может хватить и 40 процентов голосов, в том случае, если ближайший конкурент отстанет на 10 пунктов. Всего претендентов 16, но шансы есть у троих. По соцопросам более 37 процентов может набрать представитель политического блока «Союз за надежду» Андерс Араус, ученик руководившего страной до 2017 года Рафаэля Корреа. Его, кстати, Араус обещает сделать своим советником. Более 30 процентов респондентов намерены отдать свои голоса за Гильермо Лассо, представляющего блок консервативных партий. Он участвует в выборах уже третий раз, но пока идеи монетаризма и привлечения инвестиций должного отклика не вызвали. И, наконец, около 14 процентов собирает Яку Перес – ставленник коренных народов страны.

По правилам, для победы в первом туре нужно более половины голосов, либо от 40 процентов, при условии что отрыв от второго результата будет не менее 10 процентов. Если никому из соискателей это не удастся, второй тур пройдет 11-го апреля.