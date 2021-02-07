Силовики оцепили центр Петербурга. Хоть ни о каких акция протеста в городе сегодня не известно, он занят полицией и Росгвардией.

Полиция стянута сейчас к Медному всаднику на Сенатскую площадь. До этого они дежурили на Невском проспекте у Гостиного двора. Вместе с сотрудниками МВД перемещаются снегоуборочная техника, которой блокируют улицы и пассажирские автобусы для возможных задержанных. Техника остается и у Дворцовой площади и у Марсова поля. Неделю назад на Сенатской площади прошли столкновения протестующих и силовиков. Однако сегодня в городе всё тихо. Как и днем ранее, когда власти закрывали вестибюли станций метрополитена в центре города, останавливали движение общественного транспорта по Невскому проспекту и перекрывали мосты. Да так, что людям приходилось переходить реки по льду. Смольный и МВД перекидывают ответственность за это друг не друга. Ранее местный «Штаб Навального» как и штабЫ по всей России объявил о приостановке акций протеста как минимум до весны.

По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», в Петербурге на всех последних протестных акциях задержали более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек получили административный арест, более 650 — оштрафовали.