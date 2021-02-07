Новая газета сообщила о задержании у Соловецкого камня корреспондента Артема Распопова и продюсера Анны Пиндюриной

Новая газета сообщила о задержании в Москве у Соловецкого камня своего корреспондента Артема Распопова и видеопродюсера Анны Пиндюриной. Они снимали исторический сюжет о Большом терроре. Сотрудники ОМОНа доставили журналистов в отдел полиции Китай-город и отпустили после проверки документов.