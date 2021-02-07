Новая газета сообщила о задержании у Соловецкого камня корреспондента Артема Распопова и продюсера Анны Пиндюриной

Новая газета сообщила о задержании в Москве у Соловецкого камня своего корреспондента Артема Распопова и видеопродюсера Анны Пиндюриной. Они снимали исторический сюжет о Большом терроре. Сотрудники ОМОНа доставили журналистов в отдел полиции Китай-город и отпустили после проверки документов.
2021-02-07T14:36:58+03:00
2021-02-07T14:36:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2786742-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:36, 07 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо? Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков. «Митинги», о которых вы заботитесь, являются незаконными. Что в таких случаях делают в США, всем известно – открывают стрельбу на поражение…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…