В Костроме беременную девушку вызвали на допрос в полиции после видео с акции в поддержку политика Алексея Навального, пишет местное издание Кострома ньюс. Ролик девушка разместила в своем аккаунте в ТикТоке. В нем костромские силовики готовятся к задержаниям.

После того, как девушка отказалась ехать по состоянию здоровья, ей, по данным лидера сторонников Навального в городе, стали приходить сообщения с угрозами. Неизвестные написали ей, что скоро приедут бить ее по животу.

Накануне сообщалось, что из-за аналогичных роликов жительницу Пскова трижды вызывали в полицию, заставили на камеру извиниться перед силовиками и пригрозили уголовным делом.