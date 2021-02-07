В спецприемнике в Сахарово адвокатов к арестованным пускают со скоростью примерно один человек в час

В спецприемнике в Сахарово адвокатов пускают к арестованным после протестов в поддержку политика Алексея Навального со скоростью примерно один человек в час, сообщает с места событий журналистка Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр.

В эфире нашей радиостанции ранее она рассказала, что находится у спецприемника больше двух часов, и за это время почти никто из находящихся снаружи на морозе не смог попасть внутрь. Это касается не только защитников с нотариальными доверенностями, но и родственником. Единственное, что можно сделать быстро – это оформить передачу.

В Сахарово держат почти тысячу человек, арестованных после акций 23-го января – 2 февраля. Спецприемник в 60 с лишним километрах от МКАДа заполнен полностью, людей туда стали перенаправлять после того как закончились места в СИЗО в границах Старой Москвы