В России отменили дистанционное обучение в ВУЗах – от этой меры отказались в учебных заведениях, подведомственных Минобрнауки Министерству культуры и правительству Москвы.

Очное обучение для школьников и учащихся колледжей отменили еще в конце января. В стране пятый день подряд регистрируется меньше 17 тысяч заболевших, при том, что в начале января было больше 20. О снижении темпов распространения ковида объявила и Всемирная организация здравоохранения.