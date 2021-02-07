Вся сумма за проданный на аукционе снимок Дмитрия Маркова будут перечислены в «Апологию протеста» и «ОВД-Инфо»

Фотограф Дмитрий Марков продал снимок с силовиком под портретом Путина за 2 млн рублей. Как сказал сам автор снимка в эфире радиостанции «Эхо Москвы», вся сумма будет перечислена в «Апологию протеста» и «ОВД-Инфо».

Фотограф Дмитрий Марков за два миллиона рублей продал на благотворительном аукционе единственный подписанный отпечаток фотографии, которую он сделал в одном из московских ОВД, куда его доставили в день суда над политиком Алексеем Навальным. Как рассказал сам Марков, он не ожидал, что сумма будет такой большой.

«Я не ожидал, что фотография вырастет с 10 тыс. рублей в десятки раз. Это здорово. По моим условиям и по договоренности с покупателем деньги будут переведены на счета «Апологии протеста» и ОВД-Инфо. Цель этого аукциона была — поддержать организации, которые помогают сейчас задержанным на акции протеста», — сказал Д.Марков.