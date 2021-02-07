Фотография, ставшая одним из символов протестных акций в поддержку Алексея Навального, продана за 2 млн рублей.

На снимке фотографа Дмитрия Маркова, организовавшего аукцион, сотрудник силовых структур сидит в отделе полиции под портретом президента Владимира Путина. Покупательницей единственного подписанного авторского отпечатка фотографии стала женщина по имени Екатерина. Окончательная цена снимка возросла в десятки раз: стартовая цена лота изначально была лишь 10 тысяч рублей. Сам Марков в интервью «Эху» сказал, что не ожидал, что фотографию будет продана за 2 млн рублей. При этом он уверяет, что все вырученные деньги пойдут на помощь правозащитным организациям.

Фотография силовика, сидящего в отделе полиции под портретом Путина, была сделана в день, когда Симоновский суд на заседании в Мосгорсуде заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Дмитрий Марков тогда был задержан.

Всего в Москве 2 февраля у Мосгорсуда и на несогласованной акции в центре города были задержаны почти 1200 человек, таковы данные правозащитного проекта «ОВД-Инфо».