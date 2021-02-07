Заявления Явлинского по поводу Навального никак не скажутся на «умном голосовании» на выборах – директор ФБК Жданов

Заявления основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинского по поводу Алексея Навального никак не скажутся на «умном голосовании», которое пройдет в сентябре. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией, внесенного в список иноагентов, Иван Жданов.

«Безусловно, я считаю, что в партии «Яблоко» много замечательных людей, которые думают иначе. Я надеюсь, что это неконсолидированная позиция «Яблока», хотя Явлинский влияет на ключевые решения, в том числе на определение тех кандидатов, которые идут от партии на выборы. Это никак не повлияет на рекомендацию «умного голосования». Мы продолжим поддерживать кандидатов от «Яблоко» и других замечательных людей, независимо от мнения Явлинского», — сказал он.

По словам И.Жданова, заявления Явлинского было неожиданным, и создалось впечатление, что его текст согласовывался в администрации президента.

«Такая позиция Григория Алексеевича разочаровывает, потому что он встает в один ряд с Зюгановым, Жириновским, Мироновым, которые высказывались в подобном стиле о протестных акциях, о Навальном. Создается полное ощущение, что позиция Явлинского согласовывалось где-то в администрации президента», — заключил он.