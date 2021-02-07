Ученые обнаружили связь между лечением плазмой и мутациями коронавируса

Британские ученые назвали среди причин мутации вируса SARS-CoV-2 переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Ученые из Кембриджского университета в течение 102 дней наблюдали за течением коронавирусной инфекции у пациента, получающего плазму с антителами от доноров, переболевших COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС). Несмотря на оказываемую помощь, пациент, чей иммунитет был ослаблен перенесенным ранее онкологическим заболеванием, умер.

Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, изучавший этот случай вместе с коллегами, считает, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, чтобы заставить его мутировать. «Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — отметил он.

Авторы исследования считают, что с учетом полученных данных плазму крови людей, переболевших коронавирусом, следует применять при лечении пациентов со слабым иммунитетом с осторожностью.