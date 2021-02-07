Фотограф Дмитрий Марков продал за 2 млн рублей снимок, ставший символом преследования Алексея Навального, об этом сам Марков написал у себя в фейсбуке.

На фотографии сотрудник силовых структур сидит в полном обмундировании и балаклаве в кабинете за столом под портретом президента Владимира Путина. Торги стартовали с отметки в 10 тысяч рублей. Марков попросил покупательницу разделить деньги поровну между двумя правозащитными организациями – ОВД инфо и Апология протеста.