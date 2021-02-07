В Дагестане бывшего сельского чиновника расстреляли прямо в отделе полиции. Подозревают в этом сотрудников Росгвардии.

В Следственном Комитете Дагестана объявили, что два сотрудника Росгвардии стали подозреваемыми по уголовному делу об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сейчас они задержаны.

34-летний Абакар Капланов, бывший глава села Новокули, расположенного неподалёку от Махачкалы, был убит из огнестрельного оружия в кабинете начальника уголовного розыска РОВД по Советскому району столицы региона.

Как пишет дагестанская газета «Черновик», экс-чиновника застрелили бойцы ОМОН братья-близнецы Курбановы, с которыми у погибшего был давний личный конфликт. Издание отмечает, что росгвардейцы выстрелили в жертву не менее десяти раз, а перед этим они же и задержали Капланова на улице после словесной перепалки.

Ранее интернет-издание Baza отмечало, что братья Курбановы выстрелили 36 раз, и что их конфликт был связан с неким земельным спором. Тем временем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемые пришли вчера в отделение полиции, чтобы подать заявление. Как утверждал собеседник агентства, бойцам Росгвардии, о которых идёт речь, до этого поступали угрозы. По этой версии убийство в кабинете начальника уголовного розыска произошло во время попытки уладить разногласия.

В Росгвардии уже пообещали объективно изучить все обстоятельства произошедшего, а региональный власти объявили, что исполняющий обязанности губернатора Сергей Меликов взял расследование этого дела под личный контроль.