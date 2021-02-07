Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал статью с резкой критикой в адрес Навального

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью с резкой критикой в адрес политика Алексея Навального. Он обвинил заключенного под стражу оппозиционера в «разжигании примитивной социальной розни».

В первую очередь в статье, названной «Без путинизма и популизма», Явлинский выразил недовольство тактикой протестов, которую использует Навальный и его соратники. Основатель «Яблока» убежден, что политика не волнуют, как он выразился, «поломанные судьбы граждан», вышедших на несогласованные акции и оказавшихся под стражей. Кроме того, Явлинский утверждает, что Навальный сознательно выступает за привлечение несовершеннолетних в политических целях, а также ориентирован на себя «как единоличный вождь».

Часть статьи посвящена расследованиям Навального – их Явлинский назвал популярными, но «не имеющими практических результатов для общества». Фильмы, по мнению политика, лишь разжигают рознь между бедными и богатыми. Помимо этого, Явлинский упомянул об участии Навального в «Русских маршах» и приверженности в прошлые годы к движениям националистического толка.

При этом основатель «Яблока» выступил за всестороннее расследование отравления одного из главных критиков Кремля. Но в то же время Явлинский выразил уверенность, что «Демократическая Россия, уважение к человеку, жизнь без страха и репрессий не совместимы с политикой Навального».

Публикация Явлинского появилась на фоне замены условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. В случае, если решение Симоновского суда Москвы вступит в силу, Навальному предстоит провести в колонии более 2 года и 8 месяцев.

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков рассказал «Эху», что основной посыл статьи Григория Явлинского в том, что власть должна полностью смениться.

Рыбаков также отметил, что на осенних выборах у граждан есть реальная возможность сменить власть.

Статья одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского о Навальном – одно из мнений, которое есть во фракции по этому вопросу. Об этом «Эху» сказал депутат Мосгордумы от Яблока Сергей Митрохин.

Митрохин отметил, что партийная линия и позиция Яблока по большей части более четко очерчена и последовательна, чем у сторонников Навального.

Заявления «Яблока» по поводу Алексея Навального никак не скажутся на так называемом «умном голосовании», которое пройдёт осенью, хотя сторонники Навального и разочарованы позицией Явлинского. Об этом «Эху» рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией, внесенного в список иноагентов, Иван Жданов.

Жданов также добавил, что создается впечатление, что текст Явлинского согласовывался в администрации президента.

По мнению политолога Михаила Виноградова, заявление Григория Явлинского об Алексее Навальном не приведет к внутрипартийному расколу, потому что затронутая проблема для партии не настолько значительна. Как сказал в интервью «Эху» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, члены партии проигнорируют такие заявления, чтобы остаться во фракции.

Виноградов также отметил, что заявления Явлинского, несмотря на то, что он не является лидеров партии, давно стали равняться позиции всей фракции.