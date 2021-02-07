В России по данным оперштаба за последние сутки выявили 16 тысяч новых случаев коронавируса, это минимум с конца октября. Количество летальных исходов второй день подряд менее 500. Полностью выздоровели за то же время 19 с лишним тысяч.

В России зарегистрировано уже почти 4 млн случаев заболевания. При этом мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе заявил, что уже больше половины горожан невосприимчивы к возбудителю, потому что либо переболели, либо привились.