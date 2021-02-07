Врио главы Дагестана Сергей Меликов обещал взять на контроль расследование убийства в отделе полиции. Об этом рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Меликова.
Накануне экс-главу дагестанского поселка НовокУли Абакара Капланова застрелили в отделе полиции Махачкалы. По подозрению в этом задержали двух росгвардейцев. По словам троюродного брата убитого, которые приводит канал РЕН ТВ, в теле убитого нашли 38 пуль, он скончался на месте. После случившегося возле отдела полиции ночью собрались более 300 жителей села Новокули. Для обеспечения безопасности туда стянули более 130 сотрудников полиции.
Врио главы Дагестана Сергей Меликов обещал взять на контроль расследование убийства в отделе полиции
Врио главы Дагестана Сергей Меликов обещал взять на контроль расследование убийства в отделе полиции. Об этом рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Меликова.