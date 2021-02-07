Врио главы Дагестана Сергей Меликов обещал взять на контроль расследование убийства в отделе полиции. Об этом рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Меликова.

Накануне экс-главу дагестанского поселка НовокУли Абакара Капланова застрелили в отделе полиции Махачкалы. По подозрению в этом задержали двух росгвардейцев. По словам троюродного брата убитого, которые приводит канал РЕН ТВ, в теле убитого нашли 38 пуль, он скончался на месте. После случившегося возле отдела полиции ночью собрались более 300 жителей села Новокули. Для обеспечения безопасности туда стянули более 130 сотрудников полиции.