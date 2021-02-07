Глава «Яблока» Рыбаков объяснил смысл статьи Явлинского о Навальном

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков объяснил смысл статьи Григория Явлинского о политике Алексее Навальном. Как сказал глава партии в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посыл статьи в том, что власть должна полностью смениться, но посредством выборов.

«Самое основное в статье Явлинского, что протест должен быть основан на общих ценностях и иметь реальную перспективу. А реальная перспектива заключается в смене персональной власти на власть идей, власть ценностей, коллектива, граждан. Не единственный смысл сейчас протеста должен быть — смена Владимира Путина на другую персональную власть. Потому что если все останется точно также и поменяется только фамилия президента, то через некоторое время мы придем точно в ту же точку, в которой мы сейчас находимся». – сказал он.

Н.Рыбаков отметил, что на осенних выборах у граждан есть реальная возможность сменить власть.

«Власть не научилась и не умеет проигрывать выборы. И 2021 год — это редкий случай, когда есть возможность сменить власть на выборах. И когда власть будет сменена, тогда появляется возможность. чтобы были выпущены все политические заключенные в нашей стране», — заключил он.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального. По словам бывшего кандидата в президенты, нынешние протесты не могут привести к каким-либо положительным результатам.