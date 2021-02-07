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Эксклюзив Эха 12:09, 07 февраля 2021

По словам политолога Виноградова, «Яблоко» не впервые участвует в троллинге оппонентов

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального, считая, что нынешние протесты не могут привести к каким-либо положительным результатам. По словам политолога Михаила Виноградова, «Яблоко» не впервые участвует в троллинге оппонентов. Об этом президент фонда «Петербургская политика» сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Внутривидовые противоречия для Григория Явлинского всегда были более важны, чем межвидовые. «Яблоко» не впервые участвует в троллинге оппонентов. Достаточно вспомнить Сергея Митрохина на выборах мэра Москвы 2013 года против Навального, поэтому ситуация ожидаема. Может для Явлинского важно еще отвести подозрения в том, что Яблоко на выборах в Госдуму попытается привлечь голоса Навального, рассчитывая на «умное голосование»», — сказал он.
По мнению М.Виноградова, это заявление Григория Явлинского не приведет к внутрипартийному скандалу, члены партии проигнорируют такие заявления, чтобы остаться во фракции.
«Что касается вполне более лояльных к протесту активистов «Яблока», которые в партии существуют, то думаю, что это люди прагматичные, которые особых иллюзий никогда не испытывали, и вполне возможно в этот раз стерпят ситуацию, потому что «Яблоко» для них является неким пропуском в большую политику, в депутатские мандаты, а к Явлинскому, который появляется и исчезает, все давно привыкли», — сказал он.
М.Виноградов также отметил, что заявления Явлинского, несмотря на то, что он не является лидеров партии, давно стали равняться позиции всей фракции.
«Явлинский все годы обозначал, что никакой позиции партии, кроме его позиции не существует. «Яблоко» не меньше, чем КПРФ или ЛДПР была партией такой вполне вождистской, поэтому не думаю, что Явлинский свою и партийную позиции разделяет», — отметил он.



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