В Японии пикетируют российское посольство в День северных территорий. Это памятная дата в честь договора 1855-го года, когда в этот день к Токио отошли 4 острова южной Курильской гряды. 10 лет назад в этот день сожгли перед посольством российский флаг. Как мероприятие проходит в этом году, с поправкой на коронавирус, рассказал корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев.

Заврачаев также отметил, что в Токио фактически оставили без внимания недавнее заявление по этому поводу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Он сказал, что с внесением запрета на отчуждение территорий в конституцию эта тема окончательно закрыта.