Белорусские следователи направили в Польшу документы для экстрадиции создателей телеграмм-канала NEXTA. На родине их ждут многочисленные обвинения по уголовным статьям.

Следственный комитет республики рассчитывает, что польские власти передадут ему основателя «Нехты» Степана Путило и бывшего главного редактора телеграмм-канала Романа Протасевича. В ведомстве отметили, что с этой страной у Белоруссии заключён международный договор о правовой помощи, который подразумевает возможность экстрадиции. Официального ответа от Варшавы пока не поступило.

Телеграмм-канал «Нехта», который белорусские политэмигранты ведут из Польши, стал одним из самых популярных источников информации о народных волнениях в республике. Его редакторы занимаются в том числе и координацией протестных акций. Минувшей осенью Верховный суд Белоруссии объявил сам канал и его логотип экстремистскими материалами. Путило и Протасевича в свою очередь обвинили в организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды и розни, а также призывах к групповым действиям, сопряжённых с неповиновением представителям власти.

Путило и его редакция также занимаются и проектом NEXTA Live. За последние полгода он стал самым читаемым телеграмм-каналом на русском языке. У него сейчас более полутора миллионов подписчиков.