Двое сотрудников Росгвардии задержаны в Дагестане по подозрению в убийстве бывшего главы одного из сел республики. Преступление произошло прямо в кабинете начальника уголовного розыска одного из районов Махачкалы.

Выстрелам в 34-летнего бывшего главу села Новокули Абакара Капланова предшествовал конфликт с силовиками, сообщают в Следственном комитете. По его данным, у них возник спор о земельных участках. Как отмечает дагестанская газета «Черновик», сначала Капланов встретился с двумя росгвардейцами, братьями Курбановыми, на одной из улиц Махачкалы. При возникшей перепалке экс-чиновник был задержан его собеседниками, решившими воспользоваться служебным положением. В ОВД, как утверждается, в него было выпущено не менее 10 пуль, Капланов скончался на месте.

Источник агентства ТАСС, в свою очередь, приводит другую версию. Он утверждает, что подозреваемые в убийстве росгвардейцы неоднократно получали угрозы со стороны экс-главы дагестанского села. В ОВД они, по этим сведениям, приехали, чтобы написать на Капланова заявление, однако была предпринята попытка урегулировать конфликт в кабинете начальника уголовного розыска, в результате которой случилось убийство.

В СК эту версию пока не комментируют. В отношении двоих задержанных росгвардейцев, по данным ведомства, решается вопрос о заключении под стражу.

На фоне убийства экс-главы одного из дагестанских сел рядом с местом случившегося накануне собралось несколько сотен человек. К собравшимся приезжал глава республиканского управления Росгвардии.