Критика Явлинского в адрес Навального – всего лишь одно из мнений, существующее внутри «Яблока» — Митрохин

Статья одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского об Алексее Навальном – одно из мнений, которое есть во фракции по этому вопросу. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.

«Что касается оценки политических взглядов, которую высказывает Явлинский, это партийная дискуссия. В партии разные мнения есть. Мнение, которое высказывает Явлинский, оно распространено в партии. Никаких официальных позиций по этому вопросу нет, но дискуссия полезна», — сказал он.

По словам С.Митрохина, слова Г.Явлинского были вырваны из контекста.

«Цитата Явлинского вырвана из контекста. «Яблоко» выступает за освобождение Навального. Мы считаем приговор вынесен ему политическим, репрессивным. Он направлен на запугивание оппозиции людей, которые хотят проявлять активность. Мы также выступаем за освобождение всех, кто был задержан на последних акциях, и прекращение всех дел, заведенных на них», — заявил депутат.

С.Митрохин отметил, что партийная линия и позиция «Яблока» по большей части более четко очерчена и последовательна, чем у сторонников Навального.

«Партия сохраняет свою позицию и свое лицо. Мы не считаем, что все время надо идти в ногу с большинством оппозиции. У нас своя линия политическая, она более четко очерчена и последовательна, чем, например, у сторонников Навального. У «Яблока» особая линия в политике. Это наша идентичность, наше политическое лицо, с ним связаны те оценки, которые партия дает разным политикам. Все это вполне нормально для живой и развивающейся партии», — заключил он.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального. По словам бывшего кандидата в президенты, нынешние протесты не могут привести к каким-либо положительным результатам.