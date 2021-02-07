В Эквадоре сегодня проходят одновременно парламентские и президентские выборы. На высший пост претендует рекордное число кандидатов – 16. При этом действующий глава государства Ленин Морено решил не идти на второй срок из-за крайне низкого рейтинга.

Голосуют в Эквадоре с 16, при этом жителей страны c 18 до 65 штрафуют за неявку на избирательные участки. Кроме того, эквадорцам предстоит выбрать 5 депутатов наднационального Андского парламента – это совещательный орган Андского сообщества наций, куда, кроме Эквадора, входят Боливия, Колумбия и Перу.