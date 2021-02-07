Агентство Интерфакс утверждает, что в Хабаровске исчезли очереди на автозаправках, местный НПЗ выпустил первую партию бензина. На продажу отгрузили уже более 2 тысяч тонн топлива обеих самых массовых марок – Аи-92 и Аи-95.

О топливном кризисе на Дальнем Востоке во второй половине января сообщали в соцсетях автовладельцы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Местные власти объясняли, что Хабаровский НПЗ встал на плановую недельную модернизацию, а резервный бензин из других регионов по железной дороге пришел с опозданием.