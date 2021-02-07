В Дагестане до 74-х человек выросло число пострадавших из-за отравления питьевой воды в одном из сел, сообщают в республиканском министерстве здравоохранения. Врачи выявляют новых заболевших, обходя дворы, измеряя температуру и собирая жалобы на состояние здоровья. Работа местной школы и детского сада приостановлена до 8 февраля. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось что в пробах воды там обнаружили возбудителя дизентерии. 10 человек госпитализировано, половина из них – дети.