В Токио началась объединенная акция протеста японских националистов и правых активистов у российского посольства. Об этом передает корреспондент агентства ТАСС с места событий. В районе посольства усилены меры безопасности. На месте присутствуют десятки полицейских, подъезды непосредственно к посольству перекрыты.

Участники курсируют вокруг дипмиссии на фургонах, включив через громкоговорители военные марши и лозунги с призывами вернуть «северные территории». Так в Японии называют южные Курилы, которые в этот день в 1855-м отошли Японии, но по итогам Второй мировой она их потеряла.