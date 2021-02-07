Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал политика Алексея Навального. В своей программной статье «Без популизма и путинизма», опубликованной на личном сайте, Явлинский обрушился в том числе на методы политической борьбы Навального. Так, он заявил, что фильмы Навального ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. По мнению Явлинского, Навальный выступает за «преступное использование несовершеннолетних в политических целях».

В то же время Явлинский подчеркнул, что попытка отравления политика должна быть как можно скорее расследована.

Сам Навальный с 17-го января находится в СИЗО. Суд заменил ему условный срок на реальный по делу Ив Роше.