Фонд прямых инвестиций: Все граждане России, которые желают привиться от коронавируса, смогут сделать это к лету

Все граждане России, которые желают привиться от коронавируса, смогут сделать это к лету. По крайней мере, если верить главе Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву.

Дмитриев добавил, что ситуация с вакцинацией в России обстоит лучше, чем в США и европейских странах. Для сравнения, в Германии, по словам канцлера Ангелы Меркель, вакцинацию завершат к концу третьего квартала. В США и Британии процесс продвигается чуть быстрее, чем в Евросоюзе. В целом по миру количество вакцинированных в начале февраля сравнялось с количеством переболевших.