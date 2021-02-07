Заявления экс-президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне почти в 520 миллионов долларов, утверждает газета Washington Post.

После того, как Трамп начал высказываться о массовых нарушениях на выборах, государственные структуры были вынуждены задействовать средства для реагирования на действия его сторонников, говорится в публикации. В частности, как утверждается, из-за опасности новых беспорядков из бюджета было выделено около 480 млн долларов на развертывание военнослужащих Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта. Еще около 28 млн из казны было потрачено на меры безопасности в день инаугурации президента США Джо Байдена. Кроме того, отмечает издание, расходы включали судебные пошлины по десяткам исков и усиление охраны членов избирательной комиссии. На это ушло чуть более 2 млн долларов. Впрочем, как утверждается, истинный масштаб бюджетных затрат после выборов американского лидера на фоне заявлений Трампа может быть гораздо выше.

В начале января сторонники Дональда Трампа, несогласного с итогами президентских выборов, ворвались в здание Конгресса США, где они пытались помешать утверждению итогов голосования. Перед этим Трамп выступил на площади перед своими сторонниками. После этого демократы запустили процедуру импичмента Трампа по статье о подстрекательстве к мятежу.

Тем временем адвокат Дональда Трампа Дэвид Шон попросил лидеров демократического большинства в Сенате приостановить процедуру импичмента из-за шаббата. Предварительно демократы согласились выполнить просьбу.