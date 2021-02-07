Глава европейской дипломатии выступил за продолжение диалога с Россией, несмотря на худший за многие годы кризис

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за продолжение диалога с Россией, несмотря на худший за многие годы кризис. Такое мнение он высказал по итогам своего визита в Москву. Прямо во время его приезда Москва выслала дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в несогласованных протестов. По ее мнению, это недопустимое вмешательство во внутренние дела. Боррель также изъявлял желание встретиться с политиком Алексеем Навальным, но не смог.
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