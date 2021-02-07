Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального. По словам бывшего кандидата в президенты, нынешние протесты не могут привести к каким-либо положительным результатам.

В статье под заголовком «Без путинизма и популизма» Григорий Явлинский обвинил арестованного политика в разжигании примитивной социальной розни и в провоцирование столкновения бедных и богатых, которые ни к чему хорошему не приведут.

Также Явлинский отметил, что Навальный ранее придерживался националистического вектора и имел отношения к организации «Русских маршей» и добавил, что ни самого арестованного политика, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции. Отдельно основатель «Яблока» подчеркнул, что эти Навальный и его сторонники «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях».

Еще по словам Явлинского, за последние десять лет протестная активность в России почти не изменилась, и выходящих на улицу людей недостаточно для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране.

Основатель «Яблока» призвал не выбирать Навального как «меньшее зло» и заключил, что «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой» этого человека.

Помимо этого, Явлинский написал, что националистический разогрев общества ради борьбы с президентом Путиным стал одной из предпосылок аннексии Крыма и войны на Украине.