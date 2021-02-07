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10:32, 07 февраля 2021

На Кубе резко расширили перечень областей, в которых разрешено создавать частные предприятия

На Кубе резко расширили перечень областей, в которых разрешено создавать частные предприятия. В предыдущей версии закона перечень включал 127 категорий деятельности. Теперь Совет министров утвердил новую редакцию, в которой будет 124 сферы, закрытых для частников. Остальные без малого 2000 видов экономической деятельности переведут на рыночную основу. Таким образом, на острове продолжается экономическая реформа, призванная смягчить многолетний товарный дефицит. Ранее власти уже сделали кубинский песо свободно конвертируемой валютой.



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